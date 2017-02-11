「菜刀大盜」落網 變賣贓物買動力舢舨、百萬名車

2017-02-11 16:00

［記者鄭淑婷／桃園報導］42歲男子張男涉嫌多起北台灣住宅竊案，八德警分局與5個分局組成專案小組，昨天深夜在新北市板橋區收網，逮到這名狡猾的「菜刀大盜」，警方表示，經長期跟監，發現張男不時駕駛動力舢舨出海，名下還有百萬轎車、機車，張嫌坦承這些都是變賣贓物換來的，警方訊後依加重竊盜罪移送桃園地檢署，並查扣他所購買的動力舢舨、轎車。

八德警方表示，張嫌涉嫌持油壓剪破壞鐵窗，侵入北台灣多個住宅行竊，並持失主廚房菜刀做為防身；張嫌十分狡猾、熟知監視系統，犯案時會刻意避開交通要道及人口密集處，專選緊鄰農田、菜園或是溪流的民宅犯案，案發後，八德警方與平鎮、桃園、中壢、龍潭、大溪警方組成專案小組，過濾、比對北北桃上千支監視器，一路從桃園追緝到新北市萬里區，1月中旬在野柳一艘遊動力舢舨上，發現疑似「菜刀大盜」的身影，此時他正駕著動力舢舨乘風破浪。

警方表示，當時仍不知犯嫌身分，經查詢動力舢舨登記在黃姓女子名下，警方土法煉鋼，一路跟蹤黃女及犯嫌到板橋區，大年初一時無意間聽到黃女大喊，「張某某，你每次開船都不整理，都是我在清掃，下次再這樣不讓你開船了！」警方掌握犯嫌名字後調閱影像比對，確認他就是「菜刀大盜」，專案小組兵分多路日夜跟監，昨天深夜張嫌騎機車一路到桃園龍潭，正準備做案時被警方逮捕，背包內起出油壓剪、手套、頭套、洋酒、現金等犯案工具。

張嫌訝異警方怎麼會抓得到他，對於犯下的住宅竊案都坦承不諱，並供稱，將過去犯案贓物逐一變賣換後，所得超過600萬元，都拿去買動力舢舨、百萬轎車及機車，遊艇則登記在女友名下。