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網傳高捷火警謡言 保大特警全副武裝巡守捷運
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「媽，我錯了」男販毒被逮 寒風中與母淚別

石母（中）於寒風中與兒淚別。（記者黃旭磊翻攝）

2017-02-11  15:32

［記者黃旭磊／高雄報導］毒蟲遭警查獲，寒風中與母相擁淚別。

左營警分局文自所所長柯政男今天表示，下游毒蟲供稱向石嫌買咖啡毒包，專案人員忍受低溫堅守4天3夜，於昨天（10日）下午2點許查獲石嫌ALTIS自小客音響夾層藏有二、三級毒品混合咖啡包57包（計406.4公克）、尚未分裝之K他命大包（計292.95公克），另有拉K用毒盤等器具。

石嫌落網前還窩在被窩取暖，警方搜出毒品時才認罪，石母不敢相信，於寒風中落淚稱「你怎麼做不應該做的事」，還要大兒子拿外套給弟弟保暖，石嫌抱母哭稱「媽我錯了」，石母跟到文自所見兒被上腳銬，又落淚稱「萬萬想不到你會販毒」。

柯政男說，石父承攬輕鋼架工程，家境小康，石嫌高中肄業幫父搭鋼架，誤交網路損友，貪圖賺錢，用iPhone接單賣毒，貨到付款，警方上月（1月）於左營區博愛路汽車旅館查獲3名毒蟲開毒趴，毒蟲供稱咖啡毒包為石嫌提供。

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  • 警查獲咖啡毒包。（記者黃旭磊翻攝）

    警查獲咖啡毒包。（記者黃旭磊翻攝）

  • 石嫌將咖啡毒包藏在車內音響夾層。（記者黃旭磊翻攝）

    石嫌將咖啡毒包藏在車內音響夾層。（記者黃旭磊翻攝）

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