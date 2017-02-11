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即刻救援！警車當救護車救氣喘小女孩一命

2017-02-11  15:11

〔記者許國楨／台中報導〕台中市吳姓婦人的6歲女兒天生有氣喘症狀，前晚在家突然發作而家中氣喘藥又剛好用完，吳婦見狀急開車載女兒到醫院急救，途中連闖多個紅燈被警方發現上前尾隨攔查，婦人一下車便求救，警方見小女孩情況危急立即抱上警車當做救護車送醫，幸經救治後無生命危險，吳婦淚流滿面不斷感謝警方幫助，救回女兒一命。

台中市第六分局市政派出所巡佐袁金松、警員鍾啟翰當晚八點多巡經環中路、朝馬路口時，大老遠就看到一部銀色轎車在快車道奔馳且違規連闖多個紅燈，員警見狀立即開啟警示燈尾隨並在下一個路口攔下。

此時開車的吳姓婦人馬上衝下車，神情驚慌的拍著警車車窗求救，原來是其6歲的女兒氣喘發作需送醫，因情況緊急才會違規，員警發現小女孩臉色發白、四肢無力，狀況非常不樂觀，二話不說馬上將小女孩抱上警車，並同時鳴警笛護送母女到台中榮總急診室。

所幸經治療後小女孩已平安出院，吳婦向警方表示，女兒天生有氣喘的症狀，每到冬夜溫降時總會突然發作，稍早在家看電視時突然發作，而家中的氣喘藥又剛好用完，開車急載女兒送醫途中幸好遇到暖警，淚流滿面不斷感謝警方的幫助，救回女兒一命。

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  • 員警得知原委馬上將小女孩抱上警車並鳴警笛護送母女急奔醫院急診室。（記者許國楨翻攝）

    員警得知原委馬上將小女孩抱上警車並鳴警笛護送母女急奔醫院急診室。（記者許國楨翻攝）

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