即刻救援！警車當救護車救氣喘小女孩一命

2017-02-11 15:11

〔記者許國楨／台中報導〕台中市吳姓婦人的6歲女兒天生有氣喘症狀，前晚在家突然發作而家中氣喘藥又剛好用完，吳婦見狀急開車載女兒到醫院急救，途中連闖多個紅燈被警方發現上前尾隨攔查，婦人一下車便求救，警方見小女孩情況危急立即抱上警車當做救護車送醫，幸經救治後無生命危險，吳婦淚流滿面不斷感謝警方幫助，救回女兒一命。

台中市第六分局市政派出所巡佐袁金松、警員鍾啟翰當晚八點多巡經環中路、朝馬路口時，大老遠就看到一部銀色轎車在快車道奔馳且違規連闖多個紅燈，員警見狀立即開啟警示燈尾隨並在下一個路口攔下。

此時開車的吳姓婦人馬上衝下車，神情驚慌的拍著警車車窗求救，原來是其6歲的女兒氣喘發作需送醫，因情況緊急才會違規，員警發現小女孩臉色發白、四肢無力，狀況非常不樂觀，二話不說馬上將小女孩抱上警車，並同時鳴警笛護送母女到台中榮總急診室。

所幸經治療後小女孩已平安出院，吳婦向警方表示，女兒天生有氣喘的症狀，每到冬夜溫降時總會突然發作，稍早在家看電視時突然發作，而家中的氣喘藥又剛好用完，開車急載女兒送醫途中幸好遇到暖警，淚流滿面不斷感謝警方的幫助，救回女兒一命。