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國道惡意逼車全都錄！警依影片開罰危險駕駛2萬

陳姓車主遭後方小客貨車惡意逼車，他將影片上傳臉書，警方據此開罰該名危險駕駛。（記者林嘉東翻攝）

2017-02-11  16:30

〔記者林嘉東／新北報導〕又有惡意逼車！陳姓車主8日載友人出遊途中，在國道汐五高架上，遭後方小客貨車輛惡意逼車，危及用路人安全，他PO文臉書，揭發這名危險駕駛惡行。國道公路警察局第一公路警察大隊依行車記錄器影像，開罰這名危險駕駛2萬餘元，並重申警方將增派警力加強取締。

汐止分隊長曹灝指出，該輛小客貨車的逼車行為，已違反道路交通管理處罰條例第43條1項3款任意以迫近、驟然變換車道或其他不當方式，迫使他車讓道，可處最重2萬4000元罰鍰、吊扣汽車牌照3個月。

此外，該名危險駕駛還同時違反道路交通管理處罰條例第33條1項4款，變換車道未使用方向燈，可處罰3000至6000元罰鍰，警方將依法開單處罰。

曹灝說，國道公路警察局去年1月到11月就取締了142件惡意逼車行為，突然減速或煞車，故意停在車道上有89件，另有38件是因為砸車或逼車造成車禍。

他呼籲，駕駛人若遇惡意逼車，千萬不要直接與對方起衝突，可在事後將行車紀錄影像，上傳到國道公路警察局的檢舉專區檢舉。

警方也將增派巡邏車，不定時巡邏以行車影像蒐證，以遏止惡意逼車等違規行為。

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