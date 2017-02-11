國道惡意逼車全都錄！警依影片開罰危險駕駛2萬
2017-02-11 16:30
陳姓車主遭後方小客貨車惡意逼車，他將影片上傳臉書，警方據此開罰該名危險駕駛。（記者林嘉東翻攝）
〔記者林嘉東／新北報導〕又有惡意逼車！陳姓車主8日載友人出遊途中，在國道汐五高架上，遭後方小客貨車輛惡意逼車，危及用路人安全，他PO文臉書，揭發這名危險駕駛惡行。國道公路警察局第一公路警察大隊依行車記錄器影像，開罰這名危險駕駛2萬餘元，並重申警方將增派警力加強取締。
汐止分隊長曹灝指出，該輛小客貨車的逼車行為，已違反道路交通管理處罰條例第43條1項3款任意以迫近、驟然變換車道或其他不當方式，迫使他車讓道，可處最重2萬4000元罰鍰、吊扣汽車牌照3個月。
此外，該名危險駕駛還同時違反道路交通管理處罰條例第33條1項4款，變換車道未使用方向燈，可處罰3000至6000元罰鍰，警方將依法開單處罰。
曹灝說，國道公路警察局去年1月到11月就取締了142件惡意逼車行為，突然減速或煞車，故意停在車道上有89件，另有38件是因為砸車或逼車造成車禍。
他呼籲，駕駛人若遇惡意逼車，千萬不要直接與對方起衝突，可在事後將行車紀錄影像，上傳到國道公路警察局的檢舉專區檢舉。
警方也將增派巡邏車，不定時巡邏以行車影像蒐證，以遏止惡意逼車等違規行為。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 一夜數震！台南最大震度6級 全台4傷送醫
- 國防部長下令 私闖機場無人機一律擊落
- 0的戰爭 泰山驚險破蛋
- 女子遭鞭刑5下就昏厥 殘酷畫面曝光
- 台中孔廟首場祈福許願 結合元宵開運
- FF開拓動漫祭開幕 2萬人擠爆台大體育館
- 熱火挑戰本季聯盟最長13連勝 今日賽事預告與轉播
- 健保詐騙電話猖獗 話術就是那幾招
- 自由廣場》從徐外科到財團法人醫院
- 已經拍到證據？狗仔爆形象佳立委包養小三
- PO文「我不演戲了」 8點檔女星無預警引退
- 國際黑天鵝多 台股要小心
- 南蜂炮昨開炸 5萬遊客就要「蜂」狂
- 龍元宮千人擲笅吸引信眾大排長龍 最大獎可得機車
- 「捨不得跟你吻別」 江蕙要歌神留麥
- 「我們像嗎？」 池錫辰與撞臉的品冠終於相見歡！
- （影音）郭靜看朴寶劍淚崩 無須鮮肉救火
- 寶山新城慶元宵 舉辦一年一度「打中午」
- 岱桑等好轉 宋家豪跟上一軍
- 鄭秀文爽露G奶 爬桌挑逗小鮮肉
- 鬧元宵 六甲遶境拚陣 學甲猜燈謎
- 錢柏渝斷不開多金前男友 這件事讓她心碎至今
- 傳吳清鏞接宜蘭副縣長 民進黨嗆「切割」縣府
- 張泰山傳道：做自己的教練
- 港都球迷報報
- 台北燈節天冷心更冷 表演團體寒風中抖2小時
- 遵循一中 章家敦：川普向北京投降
- MLB》道奇續補二壘戰力 1年約留下老將阿特利
- 國民黨借款只還柱沒還詹？洪秀柱：所有借款都是我借
- 元宵「乞龜」 慈鳳宮「金龜王」今年增為6隻
- 設專屬停車位、專人服務 身障者台灣燈會貴賓級待遇
- 日本國際料理賽／比職業強 科大生滿分摘金
- 2路公車繞行 大華國中通勤解決了
- 雙詹拆夥！大詹合拍辛吉絲 拚大滿「冠」
- 家扶獎助學金短缺 中市茶商業公會捐茶葉義賣
- 長腿歐巴來台 金宇彬又帥又暖
- 竹市都城隍燈會 花燈藝術展開燈
- 市區賞花要及時 馬場町公園孔雀草花海繽紛
- 「陰間使者」李棟旭人氣飆 1500張FM門票秒殺黃牛票狂竄
- 新營設國圖南部館 下週可望敲定
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：國道惡意逼車全都錄！警依影片開罰危險駕駛2萬
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分