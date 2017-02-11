港鐵縱火案 重傷台女胞弟前往香港

香港昨日發生地鐵縱火案，台灣遊客張欣茹受到牽連，傷勢相當嚴重，張女的弟弟與弟媳11日下午搭機前往香港，處理張女後續就醫事宜。（記者朱沛雄攝）

2017-02-11 14:38

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕香港昨日發生地鐵縱火案，造成18名旅客受傷，來自台灣遊客張欣茹受到牽連，臉部、雙手、大腿、前臂遭到二級燒傷，傷勢相當嚴重，張女的弟弟與弟媳下午搭機前往香港，處理張女後續就醫事宜。

張欣茹弟弟與弟媳約在下午1時30分抵達機場辦理報到，完成報到手續後隨即前往候機室搭機，記者詢問是否需要協助，二人皆不願回應，只有張女弟媳簡單表示「一切都連絡好了」。