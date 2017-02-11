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漫遊桃園主題微旅行 14日起網路報名

2017-02-11  14:27

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市政府觀光旅遊局推出「漫遊桃園主題微旅行」活動，共規劃3個主題行程，從3月4日到4月29日共有8個梯次，每梯次40人，費用每人250元，於14日起受理網路報名；另觀旅局於18日在桃園區公所舉行志工導覽培訓講座，有興趣民眾也可上網報名，費用全免，詳情可至「漫遊桃園微旅行-淘桃散步去」臉書粉絲團查詢。

第1個主題行程為「跟著桃繪趣旅行」，共有3月11、25日，4月15、29日等4個梯次，全程遊覽車，活動內容為3到12歲的小朋友設計，適合親子家庭。

第2個主題行程為 「淘桃文化樂活行」，共有3月4日、4月8日等2個梯次，全程自行車加上遊覽車，適合一般民眾參加。

第3個主題行程則是「漫遊桃園鐵馬行」，共有3月18日、4月22日等2梯次，全程騎自行車，適合有體力的民眾來挑戰，乘著鐵馬遊覽桃園風光；3個主題行程費用為每人250元，全程參與活動者，可獲得「輕便防水束口後背袋」。

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  • 桃園市政府推出漫遊桃園主題微旅行，14日起接受網路報名。（觀旅局提供）

    桃園市政府推出漫遊桃園主題微旅行，14日起接受網路報名。（觀旅局提供）

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