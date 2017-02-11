你有手槍 我有衝鋒槍﹗白目通緝犯炫槍 當街GG

2017-02-11 14:24

〔記者許國楨／台中報導〕楊姓男子日前向施姓友人炫耀擁有90手槍，施男唯恐被比下去面子掛不住，傳送衝鋒槍照片給楊男後，本週三為了取信對方，顧不得自己目前仍因案遭通緝，索性開車攜帶改造90手槍及MP5衝鋒槍各一把，外出向楊男炫耀，結果因車子違停又在車內拉K遇警攔查當街露餡，讓得知原委警方忍不住搖頭：現在年輕人到底想什麼，令人匪夷所思。

台中市警局保安大隊第一中隊中隊長黃欽洲當晚10點多，帶班巡經西屯區文心路、四川路口時，發現一部自小客違規併排停車趨前勸離，未料才一靠近就聞到車內竄出濃臭的K他命菸味，立即要求19歲的施姓駕駛及車內分別26歲、25歲的劉姓及楊姓友人一併下車受檢時，果然在車內發現一把改造90手槍，子彈2發。

警方瞬間繃緊神經喝令施男等3人蹲在地上，但3人不斷假裝氣喘要發作了、身體不舒服等藉口，企圖矇混甚至一度欲逃跑，警方緊抓3人並通報線上警網支援，將1車3人押回警局，返隊後又在自小客車後車廂內搜到改造MP5衝鋒槍1支、8釐米子彈2發及90手槍長彈匣1個，另在副駕駛座下發現K盤及K菸等毒品。

警方查出，持有毒品的劉男及同車楊男分別有妨害性自主、槍砲等刑案紀錄，至於施男目前更因殺人未遂案遭通緝，施男警訊時坦承持有槍彈，供稱是已歿父親留下，自己無意間在床底下發現且曾在溪邊試射過，覺得很屌很好玩。

另警方詢問施男，為何楊男手機內有該把MP5衝鋒槍照片，施男表示是半個月前為了向楊男炫耀傳給他看的，因為楊男先前也向他炫耀過有90手槍，經查楊男去年底就曾遭該大隊特勤中隊查獲持有手槍，訊後全案分依槍砲、毒品等罪嫌送辦。

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