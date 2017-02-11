大力男獨力歸位百斤人孔 旁一干男子漢拜服

2017-02-11 14:28

〔記者陳賢義／台東報導〕台東大武分局太麻里分駐所今晨獲報，南迴台9線405K有人孔蓋因遭往返車輛來回輾壓，竟彈飛到路中，交通安全受影響，趕往處理時，見4、5位熱心民眾想要幫忙歸位，無奈人孔蓋重達百斤力有不逮，此時突有1名大力男現身，二話不說就彎身抬起滾回原位，眾人傻眼稱奇。

太麻里分駐所長周昭元、警員康榮宗、蘇柏魁今晨連袂執勤，接獲值班通報台九線405K處有人孔蓋彈飛到車道，抵達現場後，發現1個重達百斤的圓型人孔蓋橫躺在車道上，當時約有4、5名熱心民眾挽袖幫忙，欲將人孔蓋歸位，無奈沉甸甸的人孔蓋絲毫不為所動，警方只好先擺放交通錐作警示，轉報公路局太麻里工務段派員排除，就在警方等候工務段人員的同時，1位機車騎士經過，見狀二話不說便趨前欲將人孔蓋搬回原位，員警不及阻止，機車騎士就已將人孔蓋抬起，並滾放回原來的位置，眾人傻眼驚呼「力氣也太大了吧！」，感謝大力男的即刻救援。

警方表示，人孔蓋應是道路整修工程施工完畢後未蓋緊，因大車經過輾壓而彈飛，所幸民眾及時發現報警，才未釀成任何意外。