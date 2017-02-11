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糗翻了！ 屋主遭反鎖屋外 消防員架梯救愛子

2017-02-11  14:39

〔記者林嘉東／基隆報導〕「我小孩獨自在家5個多小時，打手機、按電鈴都沒反應！」基隆市消防局暖暖分隊接獲家屬求助後，架梯從3樓未關窗戶爬進，原來屋主小孩在屋內睡大頭覺，虛驚一場。

基隆市消防局昨晚11時許接獲暖暖街林姓屋主報案稱，她傍晚5點多打電話問兒子晚餐要吃什麼，兒子都沒回應，一連打好幾小時都沒接，趕回家按門鈴也沒開門，擔心兒子發生意外，請消防員幫幫忙。

暖暖消防分隊獲報趕抵時，屋主就站在屋外，卻不得其門而入，原來屋主為了防盜剛加裝一道門鎖，連同原本兩道共3道門鎖。

林女因剛換鎖，忘帶鑰匙，無法入內，反把自己鎖在門外。

消防員原本會同警方破門，發現屋主3樓窗戶未關，架梯從3樓窗戶爬進屋內，發現屋主小孩在房間睡覺，趕緊搖醒他後開門讓屋主入屋，結束一場虛驚。

警方調查，屋主兒子念國中，母親外出獨留他一人在家，他在母親外出後聯絡，一連打了5小時，都聯絡不上，才焦急報案。

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  • 林姓屋主的國中兒子獨自在家，家人急電5小時未應，消防員架梯入內救援。（記者林嘉東翻攝）

    林姓屋主的國中兒子獨自在家，家人急電5小時未應，消防員架梯入內救援。（記者林嘉東翻攝）

  • 林姓屋主的國中兒子獨自在家，家人急電5小時未應，消防員架梯入內救援。（記者林嘉東翻攝）

    林姓屋主的國中兒子獨自在家，家人急電5小時未應，消防員架梯入內救援。（記者林嘉東翻攝）

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