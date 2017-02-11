夫與小3通姦130次？ 元配求償獲賠40萬元
2017-02-11 14:10
〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市陳姓男子和陳姓女子發生婚外情還生下1女，陳妻發現戶口多了一個女兒，追問丈夫才知遭背叛，估算丈夫從103年5月到105年1月間，至少與「小3」幽會130次，向兩人求償300萬元，桃園地院法官判決陳男、陳女須共同賠償40萬元。
陳妻指控，她與陳男89年結婚並育有2子女，103年5月起丈夫出軌，她發現後要求丈夫回頭，丈夫與陳女假意分手卻仍背著她偷情，104年陳女產下1女，去年她發現戶口多了1個女兒，丈夫才坦承根本沒與陳女分手，從幽會頻率估算，兩人至少發生130次性行為，向兩人提出300萬元民事求償。
陳女喊冤說，是陳男騙她已經離婚，才會答應交往並生下女兒，交往期間陳男不時以經商名義向她借錢，她已交付數百萬的錢，在這段感情受到極大傷害，後來才知陳男根本沒離婚；陳男坦承出軌陳女，與陳女交往期間從未隱瞞已婚身分。
法官從陳女傳給陳妻的簡訊，陳女在103年間曾傳給陳妻「我還是不過去了，我也沒有資格在場，抱歉！對不起…我不再和他聯絡」，認為陳女早知陳男尚未離婚，審結判處陳男、陳女須共同賠償40萬元。
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