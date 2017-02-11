擅離醫院被銷床 住院男不爽踹壞病床挨告

2017-02-11 14:03

〔記者陳慰慈／新北報導〕鄒姓男子104年5月18日因腹痛及腹瀉至衛生福利部臺北醫院就診住院，20日下午醫師告知復原狀況良好，翌日可辦理出院，不料鄒男當晚近8時就離開醫院，護理師發現後隨即電聯鄒男，告知他住院期間內不得任意離開醫院，要他當日晚間10時前返院，否則將依規定辦理銷床，但鄒男晚上10時34分才回到醫院，發現自己病床已給別人使用，氣得拿東西砸護理師及猛踹病床。

因病床遭鄒男踢壞不堪使用，衛生福利部臺北醫院屢次催討修理病床的52000元費用均未獲得回應，因此提告向鄒男求償。

新北地院三重簡易法庭審理時，鄒男經合法傳喚均未出庭，法官認為該病床使用已有7年多，零件已有折舊，依折舊率計算，鄒男應賠償醫院4200元，尚可上訴。