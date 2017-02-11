女看護倒追老鄰長 溺殺他堂嬸判賠338萬元

2017-02-11 13:29

［記者鄭淑婷／桃園報導］桃園市59歲婦人劉金香，因擔任看護工作愛上80歲曾姓老鄰長，前年11月5日她到新屋區某祠堂找曾翁未果，卻碰上曾翁78歲堂嬸，兩人一言不合發生肢體衝突，劉婦狠將老婦壓進水深約10公分的溝渠溺斃，刑事部分二審被依殺人罪判處14年，老婦子女提出民事求償，桃園地院判決劉婦須賠償老婦兒子178萬元、女兒160萬元。

判決指出，劉婦曾在曾翁家中擔任看護，照顧他行動不便的妻子，疑對曾翁日久生情，在曾妻過世後展開追求，此舉令曾翁親友看不過去，前年11月5日清晨4點多，她到祠堂找曾翁未果反碰到曾翁堂嬸，兩人一言不合發生肢體衝突，雙雙跌落一旁溝渠，劉婦竟跨坐老婦身上，將她的頭壓進水中溺斃。

劉婦在民事庭時辯稱，對方把她罵得很難聽才會打起來，她沒有殺害老婦也沒有掐她，她賣房屋剩下90多萬元，要賠給老婦子女被拒。

刑事部分劉婦二審被依殺人罪判處14年，法官指出，劉婦在刑案審理時，坦承曾出手壓制老婦的頭，法醫研究所解剖報告指出，老婦因生前溺水窒息導致呼吸衰竭死亡，劉婦與老婦年紀相差近20歲，劉婦明知年長之人身體本難負荷外力重擊，遑論強壓坐在身上並將頭部壓進水中，認為劉婦確有殺人的故意，她的辯詞卸責、不足採信。