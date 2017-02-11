KTV前被嗆聲大亂鬥 5人被逮進警局蹲

2017-02-11 16:13

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市成都路星聚點KTV，今天凌晨3時許發生兩批酒客在外群架鬥歐事件，警方出動快打部隊到場壓制，將涉嫌滋事的5名年輕男子帶回派出所偵辦。

警方調查，張姓和林姓友人是準備離開KTV時，認為已在店外的賴姓男子等3人，不斷以言語對他們挑釁，雙方互嗆質疑中大打出手。不過，賴等3人到警局時反控是張男等2人先挑釁的。

警方表示，5名男子年紀都僅20出頭歲，雙方在酒意漸退後雖不提告，但因行為已違反社會秩序維護法，警方詢後移送簡易庭裁罰

相關影音