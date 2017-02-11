後窗裝上行車紀錄器 失控逼車全都錄！
2017-02-11 13:22
〔記者吳政峰／台北報導〕行車紀錄器滿街跑，開車一定要守規矩！
新北一名陳男日前開車經國道汐五高架道路，後方突然出現一輛綠色廂型車狂閃燈鳴喇叭，甚至以時速100公里的高速，緊貼陳男車屁股不到1公尺距離，前後逼了4部車，其中一部車還被逼到開上路肩，非常危險。
國道警察第一大隊得悉後，主動連繫陳男，檢閱完全程行車影片，認為箱型車除違反《道路交通管理處罰條例》第43條，亦違反第33條「連續密集按鳴喇叭、變換燈光或其他方式迫使前車讓道」，可處3000元以上6000元以下罰鍰。箱型車駕駛將因他的失控駕車行為，吃上兩張罰單，最重共可罰到3萬元。
28歲陳男指出，當日與友人從五股交流道上汐五高架道路，即看到該輛車鑽來鑽去，不知何時，該車突然開到他的後方，沿路猛閃大燈、狂按喇叭、還把車頭貼在離他車尾不到1公尺的距離，強迫讓路，當時時速高達100公里。
箱型車挑釁式駕車，共有4部車身受其害，其中一名白色轎車的苦主，還被嚇到開入路肩讓路，另一部大貨車也差點被逼撞護欄，險象環生。
箱型車最後從堤頂交流道下，連下交流道都不願排隊，猛按喇叭硬插排隊車流，霸道行徑全被陳男的後窗行車紀錄器錄下。
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