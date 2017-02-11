闖紅燈心虛拒盤查 遭警現場解褲頭搜身

2017-02-11 13:06

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市一名33歲的陳姓男子今晨載著38歲的林姓友人行經三重區環河北路高速公路橋下時，違規紅燈左轉，被正在進行路檢三重警分局警員吳宏岳、李典修攔查，但竟不停車加速逃逸，兩員駕駛巡邏車追上，並呼叫警力支援攔截圍捕，約10分鐘陳男突在仁義街迴轉，副駕駛座的林男衝下車徒步逃逸，吳員攔下陳男，支援警力則在巷內將林男逮捕，警員在車內起出0.3公克的K他命，將兩人帶回偵訊。

警方調查，陳、林兩男當時工作完準備返家，疑在車內吸食K他命，遇到路檢員警心虛不敢配合攔查，才會加速逃逸，但仍遭三重警方逮捕，員警搜索車內時聞到濃重K他命塑膠味，當場解開陳男褲頭，要求他蹲在地上配合搜身，但仍只在車內查到0.3公克的K他命，懷疑林男下車逃逸時將非法物品丟在路旁，警方訊後將陳、林兩男送辦。

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