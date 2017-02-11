「弟弟癌末，給我時間照顧他」 通緝犯求警通融

2017-02-11 12:23

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣32歲江姓男子，因為涉及公共危險案件遭到通緝，通霄警分局社苓派出所10日晚間7點循線逮捕江男；江男被捕後，指親生弟弟罹患肝癌，目前已經末期，頻頻哀求警方，希望能給他一點時間照顧弟弟，不過警方迫於法令，今天上午還是將江男解送回地檢署歸案，後續交由檢方處理。