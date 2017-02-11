高市3車擦撞2人受傷 肇事三方1人酒測送辦

2017-02-11 12:20

〔記者黃良傑／高雄報導〕蔡姓男子今晨5點許酒駕，經高市新興區七賢路口超商前，因閃避對向車道陳姓男子駕駛的自小客不及發生擦撞，並波及到路旁卸貨的小7貨車，肇事雙方車輛車頭均嚴重毀損，陳男及鍾姓女乘客受傷送醫，幸無大礙，蔡男（27歲）酒測值0.54，警方將他依公共危險罪嫌送辦。

警方調查，今天上午5時許接獲報案，七賢路與南台路口超商前發生車禍，員警趕到現場處理，發現蔡男和友人開銀色廂型車行經路口，與對向陳男（28歲）駕駛的黑色自小客車擦撞，黑色轎車又擦撞停路旁的貨車，凍姓貨運司機（50歲）在旁嚇傻了。

肇事的2輛車車頭嚴重毀損，陳男和另車的鍾姓女乘客（24歲）均受輕傷，已送往大同醫院就醫，蔡男辯稱，半夜到朋友家喝了3罐啤酒，返家途中轉彎時，因對向車輛速度太快來不及反應，員警聽後怒斥「酒後就不能開車」，現場酒測高達0.54mg/l，另違停卸貨的超商貨車，也被警方開單告發。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆