3天按對講機23次 擾眠惡鄰遭判拘役100日

2017-02-11 11:45

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市一名廖姓男子與鄰居陳姓父女因停車、使用樓梯間、監視器裝設等問題發生糾紛，引發廖男不滿，恐嚇陳男兒子「我每天都騷擾你」，並在三天內拍打陳家鐵窗2次及按壓對講機23次，干擾陳姓父女睡眠，新北地院日前依恐嚇、強制等罪判廖男拘役100日，得易科罰金10萬元，尚可上訴。

判決指出，103年11月晚間，廖男在住處外碰到陳男兒子，恫稱：「我一定會再騷擾你」、「你放心，我每天都騷擾你」等語，104年1月3日至5日晚間近9時，更按壓陳家對講機23次，最誇張一天按9次，時間從1秒到1分11秒不等，陳家不堪其擾憤而提告。

審理時，廖男坦承事實，但否認犯行，表示陳家裝設監視器，侵害到他的隱私，按陳家對講機電鈴或拍打鐵窗，是想跟陳家父女討論監視器問題。

法官認為，廖男所為已逾越正常人所能容忍程度，且按壓對講機電鈴或拍打鐵窗未見主人開門，應改天再來，不該同一天短時間內多次按對講機電鈴或拍打鐵窗，干擾陳家父女的睡眠時間及居住安寧，且犯後未與告訴人達成和解，因此判廖男拘役100日。