| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

這台BMW超任性 直接停在機車停車格

2017-02-11  11:19

〔即時新聞／綜合報導〕有錢開BMW就能任性？有民眾在臉書「聯結車 大貨車 大客車 拉拉隊 運輸業 照片影片資訊分享團」PO文指出，今日在桃園敏盛醫院附近，有台BMW竟然直接停在員工專用的機車停車格，讓網友看了都傻眼。

發文的民眾透露，現場停車位還有很多，看來駕駛是懶得多走幾步路，就停在方便的位置。網友們也紛紛留言表達意見，有人認為駕駛可能是「膝關節退化」，才會那麼貪求方便。

其他網友則表示，對於會做出這種行為的駕駛，就不用幫他車牌馬賽克了；還有人建議不如就在車子周遭擺東西，讓駕駛到時候要移開一堆雜物才能開車，也算是給他一點提醒與教訓。

廣告
  • 有台BMW竟然直接停在員工專用的機車停車格，讓網友看了都傻眼。（圖擷自「聯結車 大貨車 大客車 拉拉隊 運輸業 照片影片資訊分享團」臉書社團）

    有台BMW竟然直接停在員工專用的機車停車格，讓網友看了都傻眼。（圖擷自「聯結車 大貨車 大客車 拉拉隊 運輸業 照片影片資訊分享團」臉書社團）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： BMW 任性 停車 停車格 有錢就是任性
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
- 吃元宵‧過佳節
湯圓、元宵大不同
慶元宵✤鹹元宵
茉莉烤蕉湯圓
湯圓這樣煮不破皮！
轉寄

標題：這台BMW超任性 直接停在機車停車格


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月11日‧星期六‧丁酉年正月十五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.