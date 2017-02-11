這台BMW超任性 直接停在機車停車格

2017-02-11 11:19

〔即時新聞／綜合報導〕有錢開BMW就能任性？有民眾在臉書「聯結車 大貨車 大客車 拉拉隊 運輸業 照片影片資訊分享團」PO文指出，今日在桃園敏盛醫院附近，有台BMW竟然直接停在員工專用的機車停車格，讓網友看了都傻眼。

發文的民眾透露，現場停車位還有很多，看來駕駛是懶得多走幾步路，就停在方便的位置。網友們也紛紛留言表達意見，有人認為駕駛可能是「膝關節退化」，才會那麼貪求方便。

其他網友則表示，對於會做出這種行為的駕駛，就不用幫他車牌馬賽克了；還有人建議不如就在車子周遭擺東西，讓駕駛到時候要移開一堆雜物才能開車，也算是給他一點提醒與教訓。