高市刑大打詐奏效六都最佳 警方竟感謝他們...

2017-02-11 11:01

〔記者黃良傑／高雄報導〕為遏止詐騙歪風，高市刑大啟動「防詐專案」，今天宣佈近半年內攔詐追回8千414萬餘元，瓦解全國20組車手，逮捕213名車手，警政署也統計近3個月車手犯案率，高雄市是六都最低。

刑大副大隊長陳柏彰透露，根據警方大數據分析發現，詐騙集團車手多來自北部，搭高鐵南下再搭小黃，四處到超商或銀行ATM提領，高市警方結合小黃司機、超商店員打詐奏效，只要通報破案每件可獲1萬元獎金，成效卓著，上月還把車手提領發生率降至44次，破三年來全國最低紀錄。

總統蔡英文上任非常重視打擊詐騙犯罪，高市警方鎖定全國27組車手集團，持續3個月內瓦解了20組，近半年來成功阻詐180件，幫被害人追回8千414餘萬元，連3個月的績效是六都最佳，警方感謝計程車駕駛員職業工會、超商店員協助，因為小黃和超商分別於去年10月、12月分別加入打詐行列。

刑大並統計出詐騙手法仍以網路購物詐騙最多，其次是假冒名義（假檢、假綁架、猜是誰），警方也發現車手為規避警方查緝，不時變裝，改變造型與髮色，但仍逃不過警方手裡。