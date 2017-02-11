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元宵節遶境 信徒遭爆竹灼傷

2017-02-11  10:53

〔記者蔡宗勳／新港報導〕嘉義縣新港奉天宮今天上午舉行元宵節遶境活動時，傳出香客遭爆竹灼傷意外，送往嘉義基督教醫院急救。

嘉義縣消防局是在今天上午8時42分接獲報案，指稱新港奉天宮前有民眾燃放爆竹不慎灼傷。

新港消防分隊立即趕到現場，發現遶境活動時某進香團團燃放連炮時，因爆炸威力強大，造成20歲的何姓男子雙手2度、背度1度燒燙傷，所幸意識清楚，由溪口消防分隊救護車協助送醫。

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  • 元宵節遶境，傳出信徒遭爆竹灼熱意外。（記者蔡宗勳翻攝）

    元宵節遶境，傳出信徒遭爆竹灼熱意外。（記者蔡宗勳翻攝）

  • 何姓青年背度1度燒燙傷。（記者蔡宗勳翻攝）

    何姓青年背度1度燒燙傷。（記者蔡宗勳翻攝）

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