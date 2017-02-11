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越南偷渡犯押解途中脫逃 判5月徒刑

逃亡8天後投案的越南偷渡犯范文大（中），判5月徒刑，執行完畢將被驅逐出境。（資料照，記者簡惠茹攝）

2017-02-11  10:51

［記者江志雄／宜蘭報導］海巡署上個月破獲史上最大宗台灣漁船載運越南人來台偷渡案，查獲40名偷渡犯，押解過程中，越籍男子范文大跳窗逃逸，讓海巡人員顏面無光；范逃亡8天後投案，法官判5月徒刑，得易科15萬元罰金，並於執行完畢或赦免後驅逐出境。

海巡署在三貂角外海查到高雄籍漁船穩順滿66號，涉嫌載運25男、15女越南籍偷渡犯意圖上岸，偵訊後押解，33歲范文大偷偷解開手銬，當警備車行經冬山鄉台9省道路口，冷不防地打開車窗後跳窗，負責押送的海巡署人員反應不及，眼睜睜看著他逃之夭夭。

范文大脫逃得逞，轉搭國道客運轉往台北、桃園等地藏匿，8天後向海巡署宜蘭機動查緝隊投案，檢察官將他起訴，聲請簡易判決處刑；宜蘭地方法院承審法官認定范男脫逃動機，是想留在台灣賺錢養家，觸犯未經許可入國罪、脫逃罪，危害台灣警政戒護及外勞管理，損及國家公權力，審酌當事人自行投案，也坦承犯行，諭知得易科罰金。

法官認為，范文大為越南國籍的外國人，用不當方式來台，不宜續留我國國境，基於人權保障與社會安全維護考量，執行後應加以驅逐出境；可上訴。

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  • 海巡署上月在三貂角外海查獲40名越南偷渡犯。（資料照，記者江志雄攝）

    海巡署上月在三貂角外海查獲40名越南偷渡犯。（資料照，記者江志雄攝）

  • 海巡署人員為越南偷渡犯上銬。（資料照，記者江志雄攝）

    海巡署人員為越南偷渡犯上銬。（資料照，記者江志雄攝）

  • 偷渡犯在漁船船艙內被查獲。（資料照，記者江志雄攝）

    偷渡犯在漁船船艙內被查獲。（資料照，記者江志雄攝）

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