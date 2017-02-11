男子酒駕撞分隔島找弟弟頂替 警方識破送辦

2017-02-11 09:59

〔記者洪定宏／高雄報導〕31歲林姓男子今天凌晨開車載著20歲女友，行經高雄市三民區時，衝上分隔島、撞毀號誌箱，警方到場調查，林男酒測值0.44毫克，此時林的弟弟到場說是他開的車；警方曉以大義後，林的弟弟不再堅持，警方將林男依公共危險罪嫌移送法辦。

警方指出，因林男住家就在事故現場附近，案發後，打電話通知在家、沒喝酒的弟弟趕到現場，他與女友聲稱是乘客，但員警仍先為他酒測。

不久，林的弟弟到現場，謊稱因害怕而逃離，員警將他帶回派出所隔離訊問，告知他若說謊，將觸犯偽造文書罪嫌，本刑為3年以下，刑責比哥哥的公共危險罪本刑2年以下還重。

林的弟弟聽後不再堅持，坦承企圖頂替哥哥，所幸沒有簽名及製作筆錄，所以是懸崖勒馬，沒有觸法。

警方指出，林男載女友參加朋友慶生會，酒後還開車要載女友回家，行經博愛與博仁路口時，竟衝上分隔島、撞毀號誌箱；因為案發已將近凌晨2點，與地震無關。

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