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全台持續低溫 桃園3天累計14起內科OHCA

2017-02-11  09:40

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕強烈寒流襲台、持續低溫，桃園市從9日到11日早上，累計接到14起內科OHCA案件，14人都宣告不治，其中有6人過去曾有高血壓、心臟病史，昨天深夜10點多，中壢區86歲陳姓老翁，家人發現他有異狀，救護人員趕抵發現，老翁已明顯死亡，家人轉述，老翁過去有高血壓、心臟病病史。

今天清晨4點多，桃園區47歲陳姓男子，被家人發現沒了呼吸心跳，送醫急救仍回天乏術，家人透露，陳男過去並無心血管疾病病史。

警、消表示，14起案例是否與天冷有關無法確定，但氣溫驟降確實易誘發心血管疾病，全台持續低溫，民眾仍要隨時注意保暖，留意家中長輩身體狀況。

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  • 強烈寒流襲台、持續低溫。（資料照，記者方賓照攝）

    強烈寒流襲台、持續低溫。（資料照，記者方賓照攝）

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標題：全台持續低溫 桃園3天累計14起內科OHCA


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