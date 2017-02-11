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北市辦公大樓 驚傳女子墜落大廳

2017-02-11  07:31

〔即時新聞／綜合報導〕台北市民權東路六段一棟辦公大樓，今天上午5點許，驚傳女子墜樓，警消獲報到場時發現，這名女子已無生命跡象，緊急送醫搶救。

《蘋果日報》報導，大樓警衛在今早5點多，聽到巨大聲響，嚇到趕緊前往查看，發現有女子躺在大廳，趕緊報警，警消到場時，這名年約30多歲女子已經無生命跡象，救護員施以CPR急救後送醫。報導提到，女子疑似輕生，不過她的身分、從幾樓墜落，仍待調查，警方已封鎖現場將進一步釐清。

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  • 台北市民權東路六段一棟辦公大樓，今天上午驚傳女子墜樓命危。封鎖示意圖，與本新聞無關。（翻攝資料照）

    台北市民權東路六段一棟辦公大樓，今天上午驚傳女子墜樓命危。封鎖示意圖，與本新聞無關。（翻攝資料照）

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標題：北市辦公大樓 驚傳女子墜落大廳


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