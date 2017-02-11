北市辦公大樓 驚傳女子墜落大廳
2017-02-11 07:31
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〔即時新聞／綜合報導〕台北市民權東路六段一棟辦公大樓，今天上午5點許，驚傳女子墜樓，警消獲報到場時發現，這名女子已無生命跡象，緊急送醫搶救。
《蘋果日報》報導，大樓警衛在今早5點多，聽到巨大聲響，嚇到趕緊前往查看，發現有女子躺在大廳，趕緊報警，警消到場時，這名年約30多歲女子已經無生命跡象，救護員施以CPR急救後送醫。報導提到，女子疑似輕生，不過她的身分、從幾樓墜落，仍待調查，警方已封鎖現場將進一步釐清。
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