女大生好奇玩SM 遭當性奴還打野戰到崩潰

SM調教示意圖，與文無關。（圖取自YouTube）

2017-02-11 08:08

〔即時新聞／綜合報導〕一名于姓男子在網路上成立「SM調教」社團，吸引到女大生好奇參加，但他卻藉由偷拍性愛照，強逼女大生與他發生關係。女大生不堪壓力自殘，檢方月初依強制性交、散布猥褻物品及強制罪嫌起訴于男。

《蘋果日報》報導，2013年時，女大生加入于男的「SM調教」社團，同意成為性奴。兩人陸續發生3次關係，8月間女大生拒絕再繼續SM關係，于男竟拿出偷拍照恐嚇女大生，甚至在隔年還將她帶至百貨公司廁所以及天橋上性侵，導致女大生崩潰、重度憂鬱，校方察覺後急忙報警處理。

報導指出，檢方認為于男利用女大生對性事的好奇、年幼可欺，滿足自己私慾，犯行重大，建請法官從重量刑。月初依強制性交、散布猥褻物品及強制罪嫌起訴。

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