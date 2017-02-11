快訊南台灣大震！ 消防署統計目前3人傷 南市凌晨規模5.6地震 東區大停電陸續修復 亂傳不實樓倒照 南市啟動電信警察追查送辦 台南凌晨6級強震 市民嚇醒「比去年那次還強」 一陣天搖地動！茄萣民眾尖叫奪門而出、狗兒狂吠 凌晨連3晃全台「震」驚 最大震度台南6級 林全電話關切 賴清德：市府應變中心一級開設
南台灣大震！ 消防署統計目前3人傷
2017-02-11 04:08
氣象局報告2月11日凌晨1點12分許南市近海發生芮氏規模五．六強震，南市最大震度達6級。（記者陳薏云翻攝）
〔記者陳薏云／新北報導〕206震災才滿週年，今凌晨1點12分許，嘉南地區發生震度四級以上的地震，南市最大震度達6級，台南市應變中心緊急開設，據消防署統計，目前有3位民眾受傷送醫，停電部分則已經全面供電，將會持續追蹤災情，若有必要將開設中央災害應變中心。
此次地震共造成台南永康1件、高雄岡山2件受傷案件，岡山區岡榮路一名34歲女性，因地震發生起床跌倒右後腦勺撞傷，意識清醒，送岡山秀傳醫院；筧橋路87歲女性，因地震被木製存錢筒砸傷頭部，造成頭部撕裂傷，意識清醒，送岡山秀傳。
另台南市永康區永大路二段一名47歲女性，因地震發生後查看水塔跌落腰椎骨折，意識清醒，送永康奇美。
另在水電維生管線部分，台南市東區於1時13分停電，經台電緊急派員搶修，已全面恢復供電。
消防署表示，中央災害應變中心目前由三級開設人員查證掌握災情，全國各消防機關持續追蹤回報，若有必要立即提升開設層級。
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