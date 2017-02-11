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美地質調查所：台南凌晨發生5.6淺層地震
2017-02-11 03:20
〔中央社〕美國地質調查所（USGS）指出，台灣南部今天凌晨發生規模5.6淺層地震，距離1年前地震造成多人喪生之處不遠。
中央氣象局指出，台南市近海今天凌晨發生芮氏規模5.6地震。
根據氣象局地震報告，台南市政府西南方12.2公里近海處，今天凌晨1時12分左右發生芮氏規模5.6地震。
各地最大震度為，台南市6級，高雄市旗山4級，高雄市3級，嘉義市3級。
法新社報導，這次地震震央在距離台南市19公里處。台南市1棟大樓去年2月曾因6.4地震倒塌，造成逾30人喪生。
美國地質調查所指出，這次地震深度9公里，發生在高雄市北北西23公里處。
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