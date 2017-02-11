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國道一號2車失控碰撞 駕駛受傷送醫

國道一號4.9公里發生2車碰撞事故，所幸駕駛僅頭部受傷，事故原因國道汐止分隊釐清中。（記者林嘉東翻攝）

2017-02-11  00:21

〔記者林嘉東／基隆報導〕國道一號高速公路北上4.9公里昨晚10點發生2輛車碰撞事故，造成一名駕駛頭部挫傷，幸消防員搶救得宜，火速將受傷駕駛送醫急救。

基隆市消防局百福消防分隊昨晚10時許獲報，國道一號北上4.9公里處，發生2車碰撞事故。小隊長吳嘉俊說，他率員趕抵時，有一名駕駛受困車內，頭部受挫傷，立即將受困駕駛救出送醫。

至於，整起事故原因，國道汐止分隊釐清中。

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  • 國道一號4.9公里發生2車碰撞事故，所幸駕駛僅頭部受傷，事故原因國道汐止分隊釐清中。（記者林嘉東翻攝）

    國道一號4.9公里發生2車碰撞事故，所幸駕駛僅頭部受傷，事故原因國道汐止分隊釐清中。（記者林嘉東翻攝）

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