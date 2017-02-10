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香港地鐵縱火案 1重傷者是台灣人
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旗津檳榔攤2女拉扯 1女遭劃傷咽喉兇嫌落網

2017-02-10  23:43

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市旗津區某檳榔攤今晚16點左右，傳出女店員和女顧客口角，女店員遭吳姓女顧客持美工刀劃傷頸部，警方迅速逮人，將吳女依殺人未遂罪嫌送辦。

警方指出，今天傍晚6時許，在旗津區上竹巷一間檳榔攤內，吳姓女店員與吳姓女顧客（45歲）聊天時起口角，吳姓女顧客憤而與女店員拉扯，拉扯過程中持美工刀揮舞，劃傷了吳姓女店員頸部。

吳姓女店員被緊急送醫治療，咽喉有長約7.5公分傷口，醫院完成縫合，所幸並未傷及要害，現正留院觀察中，本分局鑑識小組業已到場完成勘察採證工作，並查扣嫌疑人美工刀1把，當地卻誤傳發生割喉案，警方漏夜偵訊吳女。

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  • 旗津一家檳榔攤2女發生拉扯，女店員遭女顧客持美工刀劃傷咽喉。（記者黃良傑翻攝）

    旗津一家檳榔攤2女發生拉扯，女店員遭女顧客持美工刀劃傷咽喉。（記者黃良傑翻攝）

  • 旗津一家檳榔攤2女發生拉扯，女店員遭女顧客持美工刀劃傷咽喉。（記者黃良傑翻攝）

    旗津一家檳榔攤2女發生拉扯，女店員遭女顧客持美工刀劃傷咽喉。（記者黃良傑翻攝）

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