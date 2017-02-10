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屏東校園女屍案凶嫌非自首 檢方視為拘提到案

2017-02-10  23:14

〔記者李立法／屏東報導〕屏東縣廣興國小關福分校籃球場旁昨（9日）驚見半裸女屍，21歲邱姓女子遭殺害，殺人凶嫌王信仁今天凌晨主動聯繫警方說明案情，檢方表示，這並非「自首」行為，而是「投案」，只能視為犯後態度的一部份，非減刑的法定要件，案發後警方很快就鎖定王信仁涉嫌重大，檢方認為王信仁犯後行蹤不明，屢傳不到，有潛逃之虞，早在他現身前，便已簽發拘票，儘管他是主動出面，檢方仍視為「拘提到案」。

王信仁昨晚殺害邱女後，行蹤成謎，警方遍尋不著，直到今天凌晨零時20分左右，才主動打電話向警方表示要說明案情，隨後由專案小組將王男帶往里港分局訊問。

檢方表示，法律上只有「自首」得減輕其刑，而且必須在犯罪未發覺前為之，檢警根據案發後所掌握的相關事證，認為王男涉有重嫌，通知王男到案說明，但王男卻避不見面，檢察官認為有必要拘提到案，早在王男出面前便簽發拘票，不論是什麼原因讓他現身，都不影響拘提程序的進行，對檢方而言，王嫌是被「拘提到案」，至於是否主動「投案」，只能算犯後態度的一部份，不具法定自首減刑要件。

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  • 屏東縣校園半裸女屍案，警方今天宣布偵破，死者邱女的33歲王姓前男友凌晨投案。（記者羅欣貞翻攝）

    屏東縣校園半裸女屍案，警方今天宣布偵破，死者邱女的33歲王姓前男友凌晨投案。（記者羅欣貞翻攝）

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