毒鴛鴦相約行竊電纜線 男被電死遭女友棄屍
2017-02-10 22:09
〔記者吳仁捷／新北報導〕毒鴛鴦陳志強、鄧台英相約到桃園市復興鄉巴凌山區偷竊電線，陳嫌爬上電線桿後，疑因不熟悉電力配置，誤剪高壓電線，陳嫌當場遭高壓電電傷墜地，鄧女對男友CPR急救，但沒起色，她載著屍體，將車開回新北市三峽藏身處，再夥同鄧姓、李姓毒蟲將死者棄屍三峽白雞山區路邊，三峽警分局2小時內掌握棄屍主嫌鄧台英及借車的陳姓車主等4嫌，依竊盜、遺棄屍體罪與違反毒品條例等罪嫌偵辦；陳姓車主因被查獲持有毒品，今已先被移送新北地檢。
新北市消防局今天清晨5點14分獲報，在三峽區白雞停車場往紫微路方向，白雞路5.5K處，發現45歲的男子陳志強右手背約2%2度燒燙傷，左手背多處擦傷，肢體冰冷僵硬，疑似遭虐後丟棄路邊，鑑識人員到場列為刑案現場，交由警方處理。
警方從死者身上證件，過濾出他為45歲男子陳志強，調閱監視器後，發現死者被一輛黑色轎車載往山區丟包，由於死者為毒品人口，警方追查至溪東路毒蟲藏身處，逮獲同齡的女友鄧台英，協助棄屍的鄧姓、李姓毒蟲。
警方調查，鄧女等4嫌與死者陳志強都是毒品人口，疑想偷竊電纜線後變賣，陳嫌卻在偷電時喪命；鄧女辯稱，她與男友向陳姓男子借車到桃園山區剪電纜線，陳某用鐵棍插入電線桿的維修孔，卻誤剪高壓電當場遭電擊墜落，她見狀，嚇得衝上前查看，發現男友奄奄一息，她現場給予心肺復甦術急救，但沒起色，就從山上開回藏身處，與鄧姓、李姓毒友討論棄屍，隨後棄屍在白雞山區，鄧女因良心不安，到橫溪路一間超商打電話報警有人路倒，警方根據棄屍車輛與鄧女打電話時搭乘車輛為同一車，鎖定鄧女涉案。
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