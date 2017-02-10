又有人帶刀上北捷？ 警查證：乘客誤報 虛驚一場
2017-02-10 20:59
［記者陳恩惠／台北報導］又有人帶刀上捷運？今天晚間近7時，有乘客搭乘淡水信義線，下車時向圓山站務員反映，列車上有人帶刀，隨即不願留下姓名後離開；台北捷運公司行控中心據報，分別通知110與119，並請站長上車巡查，警方也分頭進入列車搜尋，直到列車到象山站仍未尋獲。台北捷運警察隊表示，自鄭捷事件之後，這類誤報案件屢見不鮮，不過警方仍會盡全力維護乘客安危，極力揪出不法！
台北市消防局119勤務中心今天晚間6時55分接獲通報，有乘客指稱，北捷一輛由淡水往象山的列車，在車廂內看見乘客背包內疑似攜帶不明利器，消防局據報立刻派出水箱車1輛、救護車1輛，共7名救災救難人員前往雙連站等候，同時配合捷警在站區及列車上分頭找尋，最後仍未發現。
台北捷運警察隊表示，在接獲行控中心通知的同時，多名捷警分別從雙連、台北車站等地進入該部列車，搜尋一陣，直到列車停靠終點的象山站，仍未發現有攜帶利器的乘客，猜測可能是類似有刀柄形狀的長條物品，或是雨傘，希望民眾不要恐慌和擔心。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 25歲重拾書本 藝人瑪利亞克服學習障礙拚到碩士
- MLB》史上罕見 作勢故意四壞飆出三振（影音）
- 1斤5元破盤價！來這裡拔蘿蔔
- 台灣國際科展 北一女研發透明發光元件拿最大獎
- 舒淇狂曬白髮照 網友揪出懷孕鐵證！
- 面試36家，僅4家給加班費…》網友爆血汗設計業 挨酸能力差
- 基努李維殺紅眼 《捍衛任務2》狂爆頭
- 網球》補助很多？ 謝淑薇：比業餘選手還差
- 藍用美珠消遣美豬 民進黨：幼稚行為
- 賴琳恩求歡不麻煩 直接脫光全裸驚到陳乃榮
- 救國團總部占黃金地段志清大樓 今判應還國家
- 人肉鎖鍊擋張志軍 高院判魏揚8人無罪
- 留意外地簽約廠商 App處處通
- 白狼稱劉樂妍「遼寧艦英雄」 要她登台唱大中國
- PIKO太郎下月來台開趴
- 別人把鮪魚拿來吃 他們把鮪魚拿來丟！
- 超美！東京山手線蓋新車站 2020年啟用
- 川普轟法官 準大法官︰令人沮喪
- 20人年夜飯吃無菜單料理 結帳高達524萬元
- Ucar下月上路？柯：時間到就會說
- 《我愛LOGO LOGO愛我》1
- 林榮基：香港中資書商封殺台灣思想出版品
- 由田去年EPS逾4元 今年訂單滿手
- 做菜摸髮遭嫌髒 陸元琪譙：人生有什麼缺失？
- 奧國歐洲論壇獎學金 將首度甄選台灣青年
- 日本自由行》鰻魚、松阪牛、納豆：日本另類在地千層派
- 台股開盤上漲22.49點 報9612.67點
- 《It Bag 鎖向無敵 》5
- 國民黨內喬不定 林信華宣布脫黨參選宜縣長
- Uber今起停業 台灣大車隊：歡迎Uber司機加入
- 高雄國際馬拉松12日開跑 交管看這裡
- 川習通話中媒稱美「奉行一中」 反遭睿智鄉民打臉
- 配天宮燈花踩街嘉年華 大耳香爐小提燈吸睛
- NBA》「他有明顯進步」德佬大讚小牛新希望巴恩斯（影音）
- 網球》聯邦盃「台俄大戰」 李亞軒、張凱貞打頭陣
- （影音）Ella最強孕婦 挺孕肚玩蛋蛋還發出呻吟聲
- 車子跑去那？ 彰縣收費停車格「停車率」只有...
- 丟臉！ 女台商捕鯊割魚翅 遭哥斯大黎加判刑
- 張軒睿告白遭拒 自爆沒情趣─女友邀過情人節 兩手空空驚呆
- （雲林）水林順天宮藏寶 疑為明代宣德爐
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：又有人帶刀上北捷？ 警查證：乘客誤報 虛驚一場
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分