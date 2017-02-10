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又有人帶刀上北捷？ 警查證：乘客誤報 虛驚一場

2017-02-10  20:59

［記者陳恩惠／台北報導］又有人帶刀上捷運？今天晚間近7時，有乘客搭乘淡水信義線，下車時向圓山站務員反映，列車上有人帶刀，隨即不願留下姓名後離開；台北捷運公司行控中心據報，分別通知110與119，並請站長上車巡查，警方也分頭進入列車搜尋，直到列車到象山站仍未尋獲。台北捷運警察隊表示，自鄭捷事件之後，這類誤報案件屢見不鮮，不過警方仍會盡全力維護乘客安危，極力揪出不法！

台北市消防局119勤務中心今天晚間6時55分接獲通報，有乘客指稱，北捷一輛由淡水往象山的列車，在車廂內看見乘客背包內疑似攜帶不明利器，消防局據報立刻派出水箱車1輛、救護車1輛，共7名救災救難人員前往雙連站等候，同時配合捷警在站區及列車上分頭找尋，最後仍未發現。

台北捷運警察隊表示，在接獲行控中心通知的同時，多名捷警分別從雙連、台北車站等地進入該部列車，搜尋一陣，直到列車停靠終點的象山站，仍未發現有攜帶利器的乘客，猜測可能是類似有刀柄形狀的長條物品，或是雨傘，希望民眾不要恐慌和擔心。

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  • 台北捷運淡水信義線晚間驚傳乘客帶利器事件，警方查證是誤報。（記者陳恩惠攝）

    台北捷運淡水信義線晚間驚傳乘客帶利器事件，警方查證是誤報。（記者陳恩惠攝）

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