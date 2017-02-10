女控搭「恐怖計程車」遭打臉 提4大疑點聲請再議

2017-02-10 20:09

［記者黃捷／台北報導］呂姓女子去年6月在臉書爆料搭上「恐怖計程車」，並控告林姓運將繞路詐財、私行拘禁，但士林地檢署處分不起訴，她日前提出4大疑點，向高檢署聲請再議，今接受媒體採訪，更質疑原檢察官縱放，表示：「我只要對方還我公平、清白跟道歉，其他的我都不要。」

據了解，呂女指出第1大疑點，說她在宮廟給了林男1000元，表明不搭了，友人卻遭林男強拉上車，她不得已只好跟著上車，全程有被附近監視器照到，但不起訴書未提及此證據。

第2大疑點為，林男從環河快速道路下台北交流道，照理講是接重慶北路，但大都會提供的行車路線圖卻顯示接延平北路，懷疑遭到竄改。

第3大疑點指，軌跡圖的前22分鐘消失不見，且顯示抵達汐止目的地的時間，與當天她與友人走進社區監視器影像時間，兩者相差數分鐘，合理懷疑該軌跡圖是假的。

第4大疑點則是，搭車期間總共打21通電話向家人求救，家人都可證明她當時意識清醒，但檢察官卻認為她因酒醉，才會與林男溝通發生誤會。

林男稍早受訪也回應，很感謝檢察官還他清白，至於呂女要聲請再議，那是她的權利，予以尊重，其他不願多談。