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把富家女當ATM 網路男蟲瞎掰理由超誇張

2017-02-10  19:43

［記者鄭淑婷／桃園報導］31歲曾姓男子去年1月間，透過交友軟體認識陳姓女子，網聊時發現陳女頗有資產，開始對她展開熱烈追求，兩人交往後曾男瞎編各種名義借款，像是媽媽住院、涉案要交保費等，陳女暗中調查發現「攏係假」，氣得控告曾男詐欺，桃園地檢署檢察官偵結將他起訴。

陳女指控，曾男從1000、2000元開始借，後來陸續以叔叔中風、買電動車、幫助詐欺案件需和解金、需要生活費、清償主管債務、替媽媽繳車輛燃料及牌照稅、清償阿姨債務、媽媽沒繳房租、車禍須負損害賠償費、媽媽住院要醫藥費及看護費、欠債被押走要贖金、住院需醫藥費、犯案需保釋金、媽媽欠債被押到澳門需贖金、贖款被人搶走等理由。

陳女指控，曾男的理由越來越「瞎」，她開始懷疑裡頭有鬼，暗中調查發現曾母根本沒住院，曾男所說的全都是假；曾男偵訊時坦承瞎編理由騙錢，檢方偵結依詐欺罪嫌將他起訴。

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  • 曾男瞎編理由向陳女借錢，桃檢依詐欺罪嫌將他起訴。（記者鄭淑婷攝）

    曾男瞎編理由向陳女借錢，桃檢依詐欺罪嫌將他起訴。（記者鄭淑婷攝）

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