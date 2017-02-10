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高雄70歲農婦清晨下田 疑因天冷猝死

2017-02-10  19:50

〔記者洪臣宏／高雄報導〕冷氣團來襲，大寮區70歲陳姓婦人今天上午7時許被人發現倒臥產業道路，經送醫宣告不治，高市消防局監測到陳婦疑有心肌梗塞、心律不整，不排除天冷引發不適猝死。

119上午7時36分接獲報案，陳婦頭戴斗笠倒臥在大寮區江山里產業道路，中庄消防分隊人員趕抵時，發現她已無呼吸、心跳，立即施予心肺復甦術等急救措施，同時也監測到她疑有心肌梗塞、心律不整，經送醫於9時27分宣告不治。

高雄地區今天清晨最低溫為攝氏13度，陳婦一早就到田地工作，不排除天冷引發身體不適，不過真正原因有待查明。

高市消防局統計，今天救護案件中有6起到院前死亡案例，昨天則有5件，在之前2天則合計有10件，從數字上看不出與天冷造成猝死案件增加。

高市消防局呼籲，注意低溫對健康造成的危害，尤其是心血管疾病及老年長輩一定要注意保暖，並避免因天冷而飲酒、暴飲暴食，亦要避免長時間泡在溫泉中，以免因四肢血管擴張，周邊血流量遽增，以免造成血壓升高，誘發心絞痛、心肌梗塞或腦中風的發生。

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  • 陳姓農婦倒臥產業道路，消防人員施予急救。（記者洪臣宏翻攝）

    陳姓農婦倒臥產業道路，消防人員施予急救。（記者洪臣宏翻攝）

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