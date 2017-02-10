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不畏天冷！偏僻漁塭當賭場 警逮40人

偏僻的漁塭卻是職業賭場所在。（記者葉永騫翻攝）

2017-02-10  19:19

〔記者葉永騫／東港報導〕天氣冷吱吱，但賭徒不管天冷仍在林邊鄉一處漁塭的鐵皮屋內賭博，屏東警方9日傍晚一舉衝入現場將40名賭客一網打盡，依賭博罪嫌送。

屏東縣警察局督察科會同東港分局9日傍晚到林邊鄉下庄段一處漁塭鐵皮屋外埋伏，隨即衝入現場查獲大批賭客把玩俗稱「九仔生」之職業賭場，查扣賭客40人，其中女性竟高達30人，賭資330萬餘元。

這個大型賭場為躲避警方查緝，特別隱匿在鄉內一處偏僻漁塭內，近日天氣雖冷，但是賭客不畏寒在場內熱鬧滾滾，並且安排專責人員在賭場外把風，只要把風人員發現不明動靜，旋即以無線電示警，惟警方早已掌握現場狀況，冒著寒風派員將賭場周邊各出入口層層封鎖，等待時機成熟隨即下令衝進賭場內，一舉破獲這個大型職業賭場，全案依賭博罪嫌將40人移送法辦。

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  • 不管天氣冷不冷，賭客就在漁塭工寮賭了起來。（記者葉永騫翻攝）

    不管天氣冷不冷，賭客就在漁塭工寮賭了起來。（記者葉永騫翻攝）

  • 員警一舉將所有的賭客逮獲送辦。（記者葉永騫翻攝）

    員警一舉將所有的賭客逮獲送辦。（記者葉永騫翻攝）

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