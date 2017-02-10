公園公廁女屍躺糞坑？ 原來是吸毒昏睡中...

2017-02-10 18:59

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市保大黎明中隊員警獲報，前鎮某公園公廁內疑有女屍，嚇得路人不敢上廁所，警方今凌晨趕到，登高探看發現一女子躺在糞坑上，生死未卜，因顧慮寒流來襲，女子活著也會失溫而亡，決定撬門救人，一看原來是保大常客李姓女毒犯。

警方將她救出叫醒並包覆毛毯，同時發現地上有1支疑似使用過海洛因的注射針筒，保大訊問李女（40歲）是否施打毒品，她向警方坦承因施打海洛因後，感覺一陣頭暈目眩，才會在廁所內睡著，警方立即依現行犯逮捕，結束這場烏龍劇。

警方表示，李女有多項毒品及竊盜等前科，不僅是毒品列管人口，也是經常出入保大、分局的毒蟲常客，去年底服刑出獄仍不知悔改，竟躲在前鎮區的公園公廁內施打毒品，卻因藥性發作昏睡屎坑上，全身癱軟扭曲，嚇壞欲進入使用廁所的路人。

李女目前擔任清潔工，她供稱，因最近工作與生活不順，心情鬱悶又選擇吸毒逃避，警方今天訊後，依毒品危害防制條例移送高雄地檢署偵辦。

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