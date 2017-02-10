| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

死亡率降40％ 新莊地藏庵捐千只火災住警器助弱勢

新莊地藏庵捐贈1200只火災住警器給新北市消防局，今天舉辦捐贈儀式。（記者王宣晴翻攝）

2017-02-10  20:04

〔記者王宣晴／新北報導〕為降低住宅火災傷亡事件發生，新北市新莊地藏庵捐贈1千2百只住宅用火災警報器給新北市消防局；今日上午舉辦在新莊地藏庵前廣場舉辦捐贈儀式，盼能藉此幫助弱勢家庭，也呼籲民眾裝設合格住警器。

新北市消防局表示，據美國報告指出，居家裝有住宅用火災警報器者比未裝者住宅死亡率降低40%；經東京消防廳統計，安裝火災警報器的火警案件有高達90%能成功阻止火勢蔓延及擴大。

但目前在新北市仍有逾59萬戶民眾尚未裝置，本次新莊地藏庵捐贈1200只住警器，消防局將免費安裝於獨居老人、視障者、低收入戶及高風險家庭等弱勢族群。

廣告
  • 新莊地藏庵捐贈1200只火災住警器給新北市消防局，今天舉辦捐贈儀式。（記者王宣晴翻攝）

    新莊地藏庵捐贈1200只火災住警器給新北市消防局，今天舉辦捐贈儀式。（記者王宣晴翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤麻婆豆腐豬
養生湯品✤黑蒜雞湯
甜蜜蜜♡薰衣草乳酪
暖呼呼♡關東煮DIY
轉寄

標題：死亡率降40％ 新莊地藏庵捐千只火災住警器助弱勢


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月10日‧星期五‧丁酉年正月十四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.