死亡率降40％ 新莊地藏庵捐千只火災住警器助弱勢

新莊地藏庵捐贈1200只火災住警器給新北市消防局，今天舉辦捐贈儀式。（記者王宣晴翻攝）

2017-02-10 20:04

〔記者王宣晴／新北報導〕為降低住宅火災傷亡事件發生，新北市新莊地藏庵捐贈1千2百只住宅用火災警報器給新北市消防局；今日上午舉辦在新莊地藏庵前廣場舉辦捐贈儀式，盼能藉此幫助弱勢家庭，也呼籲民眾裝設合格住警器。

新北市消防局表示，據美國報告指出，居家裝有住宅用火災警報器者比未裝者住宅死亡率降低40%；經東京消防廳統計，安裝火災警報器的火警案件有高達90%能成功阻止火勢蔓延及擴大。

但目前在新北市仍有逾59萬戶民眾尚未裝置，本次新莊地藏庵捐贈1200只住警器，消防局將免費安裝於獨居老人、視障者、低收入戶及高風險家庭等弱勢族群。