母見兒染毒大義滅親 報警抓到兒子毒友

2017-02-10 18:36

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市新莊一名曾姓男子無所事事，染上毒癮後常帶朋友回家吸毒，曾母觀察發現兒子吸毒，不忍兒子沉迷毒癮，昨晚決定大義滅親，報警抓兒。

新莊警方表示，昨晚獲報萬安街一處民宅有人吸毒，但警方到場後，只發現一名28歲的陳姓男子，陳男還一度拒絕開門反抗，但警方發現屋內桌上有毒品吸食器，最後在屋主的協助下，進屋壓制陳男，查獲安非他命、K他命及吸食器等證物，將陳男帶回偵訊。

陳男向警方供稱，他是曾男的朋友，昨天帶K他命來找曾男，但曾男剛好外出不在家，他本想等朋友回來，沒想到等到的是警察；陳男否認持有其他毒品，警方訊後依毒品罪嫌將他送辦，並調查曾男是否涉案。

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