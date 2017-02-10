高雄暖警救起路倒失智婦 被民眾拍下PO網讚爆

2017-02-10 18:30

〔記者黃良傑／高雄報導〕「咱是旗津人」紛絲專頁今被鄉民PO出暖警故事，留言「最美風景—旗津暖警」，原來是旗津所巡佐沈正林、警員許乃文尋獲走失的失智婦人，2名暖警視失智婦如母，一步步攙扶找到回家的路，很快就吸引近千人按讚。

鼓山警方今天表示，住在旗津區67歲的老婦人日前外出散步，準備返家吃晚飯時，突感身體不適，步伐不穩地在路上行走，旗津所巡佐沈正林、警員許乃文巡邏經過，發現失智婦人踉踉蹌蹌路倒，迅速上前攙扶，挨家挨戶尋找她的家人。

警方最後透過人臉辨識系統，查出失智婦人姓夏，循線找到她的家屬，員警把老婦當成自己母親般照顧，小心翼翼地攙扶返家，路上被民眾發現拍下，並上傳到「咱是旗津人」粉絲專頁，鄉民立刻留言「堪稱最美的風景」，直呼旗津警察真是暖警！

暖警巡佐沈正林表示幫助弱勢，本是警察的職責，任何人走在路上，尤其是強烈寒流的黑夜裡，伸援暖手拉人一把，別人幸福自己也快樂。