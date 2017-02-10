| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

毒鴛鴦躲盤查藏毒 滿車K味露餡了

內湖警方查獲陳女和李姓小男友當時狀況。（記者陳恩惠翻攝）

2017-02-10  18:23

［記者陳恩惠／台北報導］陳姓女子駕車搭載李姓小男友，攜帶海洛因、安毒與K他命等大批毒品，遇警盤查卻謊稱是「健康食品」，企圖將1小包海洛因偷偷塞進椅墊間，殊不知，滿車拉K後的臭塑膠味，讓緝毒經驗豐富的北市警內湖分局文德派出所員警們嚴厲喝斥，陳女才俯首認罪，另又起出13包共344克毒品及電子秤等證物，訊後依販運毒品罪將這對毒鴛鴦送辦。

文德所說，警員黃琮民、方冠博、何奕旻2天前的凌晨，在轄內舊宗路2段前進行攔檢，發現陳女所駕的自小客車，頂著10度低溫竟敞開車窗吹冷風，察覺有異於是攔下，果然車內瀰漫濃厚刺鼻的K他命臭味，立刻要求陳女下車受檢。

警方說，陳姓女駕駛趁警員靠近時，偷偷將一小包白色粉末往駕駛座椅墊下塞，自以為神不知鬼不覺，沒想到右手的小小動作，當場被盤查的警員識破，立刻制止並喝令交出。

在警員詢問下，陳女原辯稱是健康食品，之後才坦承是海洛因，警方隨即在車內查看，打開後座1只黑色皮包內，竟又搜出11包重約341公克的安非他命，還有1小包用剩的K他命，儘管陳女坐在副駕駛座上的24歲李姓男友否認持有毒品，但同車拉K仍遭警員帶回偵訊。

警訊時，陳女為愛企圖擔下所有罪責，不僅承認所有毒品都是她的，還是她自己要用的量，為了能減刑，趕緊供出這些毒品，是稍早上陽明山與不明男子交易購買，與身旁的李姓小男友無關；警方說，由於這批毒品分裝完整，車內也起出小型電子秤，懷疑陳女、李男共同販毒，訊後一塊依毒品罪送辦。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

廣告
  • 內湖警方在陳女車內查獲安非他命、海洛英及k他命等毒品。（記者陳恩惠翻攝）

    內湖警方在陳女車內查獲安非他命、海洛英及k他命等毒品。（記者陳恩惠翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 拉K 毒品 毒品危害防制條例
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤麻婆豆腐豬
養生湯品✤黑蒜雞湯
甜蜜蜜♡薰衣草乳酪
暖呼呼♡關東煮DIY
轉寄

標題：毒鴛鴦躲盤查藏毒 滿車K味露餡了


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月10日‧星期五‧丁酉年正月十四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.