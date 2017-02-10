毒鴛鴦躲盤查藏毒 滿車K味露餡了
2017-02-10 18:23
內湖警方查獲陳女和李姓小男友當時狀況。（記者陳恩惠翻攝）
［記者陳恩惠／台北報導］陳姓女子駕車搭載李姓小男友，攜帶海洛因、安毒與K他命等大批毒品，遇警盤查卻謊稱是「健康食品」，企圖將1小包海洛因偷偷塞進椅墊間，殊不知，滿車拉K後的臭塑膠味，讓緝毒經驗豐富的北市警內湖分局文德派出所員警們嚴厲喝斥，陳女才俯首認罪，另又起出13包共344克毒品及電子秤等證物，訊後依販運毒品罪將這對毒鴛鴦送辦。
文德所說，警員黃琮民、方冠博、何奕旻2天前的凌晨，在轄內舊宗路2段前進行攔檢，發現陳女所駕的自小客車，頂著10度低溫竟敞開車窗吹冷風，察覺有異於是攔下，果然車內瀰漫濃厚刺鼻的K他命臭味，立刻要求陳女下車受檢。
警方說，陳姓女駕駛趁警員靠近時，偷偷將一小包白色粉末往駕駛座椅墊下塞，自以為神不知鬼不覺，沒想到右手的小小動作，當場被盤查的警員識破，立刻制止並喝令交出。
在警員詢問下，陳女原辯稱是健康食品，之後才坦承是海洛因，警方隨即在車內查看，打開後座1只黑色皮包內，竟又搜出11包重約341公克的安非他命，還有1小包用剩的K他命，儘管陳女坐在副駕駛座上的24歲李姓男友否認持有毒品，但同車拉K仍遭警員帶回偵訊。
警訊時，陳女為愛企圖擔下所有罪責，不僅承認所有毒品都是她的，還是她自己要用的量，為了能減刑，趕緊供出這些毒品，是稍早上陽明山與不明男子交易購買，與身旁的李姓小男友無關；警方說，由於這批毒品分裝完整，車內也起出小型電子秤，懷疑陳女、李男共同販毒，訊後一塊依毒品罪送辦。
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