豐原第一市場傳火警 70歲老翁燙傷送醫
2017-02-10 18:18
〔記者李忠憲／台中報導〕台中市消防局今天下午4點半獲報，豐原區富春街23巷，也就是第一公有零售市場內發生火警，濃濃黑煙竄天，不少民眾紛紛在臉書及社團內互相轉告。
消防局也立刻出動豐原、潭子、神岡、石岡等消防分隊人車前往，由於現場為市場，水源供應點距離較遠，搶救難度較高。消防人員也立刻拉水線進行搶救，初步已延燒4戶，其中1戶因大門上鎖，無法確認屋內是否有人，目前火勢已控制。
過程中，一名70歲謝姓老翁疑逃生時臉部輕微燒燙傷，經送醫治療後無大礙，詳細起火原因有待火場鑑定人員調查。
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