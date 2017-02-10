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越女非法來台打工 遭海巡查緝隊查獲

2017-02-10  18:27

〔記者歐素美／台中報導〕陳姓越南籍女子以假身分觀光護照來台非法打工，海巡署中部地區巡防局台中機動查緝隊接獲線報，9日在太平區新福路一處建築工地將她逮捕，移送法辦。

海巡署中部地區巡防局台中機動查緝隊接獲線報指出，國內不法組織勾結越南人蛇集團，長期仲介越籍人士謊報假名向越南政府申請身分證及護照，再以觀光名義來台從事非法打工，因此會同內政部入出國及移民署台中專勤隊立案偵辦。

經嚴密監控蒐證，本月9日下午2點在台中市太平區新福路一家知名建設公司的建案工地，當場查獲陳姓越南籍女子（53歲）以假身分持觀光護照入境非法工作。陳女供稱，其曾於民國97年透過合法管道申請來台工作，但民國99年核准到期前，從原雇主處逃逸，在台非法打工，102年遭查獲遣返越南。

依勞動部規定，在台逃逸遭遣返的越籍勞工需管制5年不得再申請入境工作，陳女因此透過越南綽號「花姐」的女子安排，花費3500美金，向越南政府謊報假名再申請正式身分證及護照入境來台，再由同鄉安排打工。台中機動查緝隊將全案依違反入出國及移民法移送台中法院偵辦。

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  • 53歲陳姓越南籍女子非法來台打工，遭海巡署中部地區巡防局台中機動查緝隊查獲。（記者歐素美翻攝）

    53歲陳姓越南籍女子非法來台打工，遭海巡署中部地區巡防局台中機動查緝隊查獲。（記者歐素美翻攝）

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