貪心山老鼠盜貴木 休旅車拆椅塞逾800公斤

2017-02-10 17:58

〔記者劉濱銓／南投報導〕夜路走多終究會碰到鬼！24歲張姓山老鼠昨趁夜色掩藏，在南投縣信義鄉亞杉坪林道盜木外運，不僅換開休旅車掩人耳目，還拆掉後方座椅，貪心塞進800多公斤樹木塊材，警方獲悉埋伏，活逮正要下山的張嫌，還在山下逮捕接應的23歲江男，2人今日訊後依違反森林法送辦。

保七總隊第六大隊表示，日前接獲線報指信義鄉山區有山老鼠出沒，便與信義警分局共同監控埋伏，並於昨晚在林道2.7公里處，發現張嫌獨自駕駛休旅車下山，形跡可疑，上前盤查後，果然在後座發現820公斤扁柏塊材共22塊，市價近7萬元。

警方說，張嫌為掩人耳目，不開山區常見的得利卡貨車，反而換開休旅車，並將車輛後座全拆光，藉以載運更多珍貴樹木塊材，但因夜間林道出現車輛相當詭異，還是1人下山，研判應有同夥接應，進一步追查果然逮獲山下接應同伴，一同帶回警局偵訊，2人坦承盜木，訊後皆移送法辦，並將深入追查上游，揪出不法山老鼠集團。