離婚後才知被戴綠帽 男遭前妻諷「連精子都輸人」

2017-02-10 18:20

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市沈姓男子與黃女前年相識半年後結婚，因個性不合去年8月間離婚，警方說，沈男發現黃女離婚後、11月間產女，卻不是他的「種」，他才知道黃女與巫姓男子通姦，黃女甚至還傳簡訊譏諷「自己沒有用，連精子都輸人」。

警方調查，去年年初，新婚的31歲沈男報警，協尋無故離家的黃女（21歲），3天後黃女平安返家，儘管沈男質疑黃女脖子被「種草莓」、憂心有問題，但黃女以「朋友酒後起鬨玩鬧所致」推託。

去年8月間，沈男與黃女協議離婚，警方說，去年11月間黃女產下一女，因遲遲未報戶口，戶政機關聯絡上沈男，沈男找到黃女，對方竟稱「已經跟巫姓男子登記結婚，且女兒經過親子鑑定，是巫男的親生女兒」。

沈男氣得狀告黃女與巫男妨害家庭，警方說，沈男與巫男協調和解，尚未達成共識，沈男又接到黃女發的簡訊：「自己沒用，連精子都輸人！」更讓沈男氣炸，決心要對黃女與沈男告到底。黃女與巫男目前未到案說明。