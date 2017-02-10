不畏寒流赴紫南宮求財 男拜拜後倒地不起

2017-02-10 17:40

〔記者陳鳳麗／南投報導〕入冬來最強的一波寒流報到，38歲男子從基隆開車到竹山紫南宮拜拜，拜好在樹下休息即倒地不起，死因疑與心臟有關。佑民醫院急診室主任王斯弘表示，寒流來襲，有心血管疾病的人一定要注意保暖，心肌梗塞發作前會有先兆，因此若感覺胸悶、胸痛，並有左肩、下巴等反射性疼痛，務必要馬上就醫。

這名38歲林姓男子，趁著元宵節前，9日開車從基隆到南投縣竹山鎮的紫南宮拜拜，中午拜好後即坐在樹下休息，但一下子就倒地，送醫仍不治，讓家屬頗為傷心。南投檢方及法醫今日相驗後，因家屬透露該男有高血壓病史，死因疑與心臟疾病有關。

9日寒流報到，因為氣溫驟降，體感溫度比實際氣溫還低，38歲林姓男子猝逝疑與心臟有關，草屯鎮佑民醫院副院長兼急診室主任王斯弘表示，因環境和飲食習慣的改變，心肌梗塞等心臟疾病患者的年齡層一直在下降，也曾有30出頭的男老師清晨心肌梗塞發作猝逝，所以年輕族群也不能對心血管疾病掉以輕心。

王斯弘說，有三高病史等心血管疾病患者，不管是否年輕，都須規則服藥，不要以為服藥一段時間血壓正常就停藥，因為血壓正常是服藥的結果而非病好了。另外，氣溫驟降則要做好保暖工作，以免血管遇冷收縮影響血流而發病。而老年人則在寒流來襲時，除做好保暖，非必要也儘量不要出門。

王斯弘提醒，心肌梗塞有先兆，在發病前會有胸悶、胸痛或有反射性疼痛，即下巴、左肩、左手痛等疼痛，即使過一下子就感覺比較好，也一定要趕快就醫。