農漁會選舉賄聲賄影 檢方鎖定307人偵查
2017-02-10 17:52
〔記者黃良傑／高雄報導〕被視為未來縣市長選舉前哨戰的農漁會選舉，賄聲賄影、黑影幢幢，法務部長邱太三今天特地南下關心檢警調查察賄選工作，指示還民一個無暴力、賄選的農漁會選舉，據統計全國農漁會選舉，共分案100件、307人，各地檢署已循線展開偵辦調查。
全國分案的農漁會選舉賄選情資成案偵辦中，以農會賄選案最多，有83件、241人，漁會部分則有17件、66人；部長邱太三強調，台灣公職人員選風，尤其大選區已進步很多，但越基層的選舉因與選民關係密切，選風較差，尤其農漁會選舉，因具有地方特殊性，與選民的關係特別密切，競爭激烈。
此外，農漁會是公職人員選舉的重要樁腳，如果有好的選風，連帶正面影響其他的公職選舉，查賄必須有嚇阻作用，也要有效果，院檢應有良好的溝通，有法定羈押原因及必要，檢方應即聲請法院羈押。
檢警調都表示，查賄應放在重點地區、高風險地區，各地檢署主任（檢察官）會定時或不定時前往查察，雖然選期較長，仍必須與法院多聯繫，高雄、屏東、橋頭、澎湖地檢署檢察長也親自就選情分析、情資提供、查賄及反賄具體措施、執行情形及績效詳細報告，會議不開放媒體採訪。
106年基層農會農事小組組長、副組長、會員代表將於2月19日投票，3月23日改選理、監事，另漁會（區漁會）漁民小組組長、副組長及會員代表將於3月18日投票，4月5日改選理、監事。
檢警調等單位同時宣示查賄決心，並加強反賄選宣導，督導執行查賄，提昇查賄績效為目的，務求一個平和無暴力、乾淨無賄選的農漁會選舉，才能使選舉結果能確實保障農漁民生活及增進農漁民福祉。
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