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導航凸槌變迷航 駕車走春困山坡

2017-02-10  17:29

［記者陳恩惠／台北報導］新北市民眾馮先生利用假日，駕車帶著全家上陽明山走春，一路由花鐘玩到擎天崗，傍晚欲前往仰德大道三段事先預訂的餐廳，不料靠手機導航卻因山區訊號不穩定，加上不熟悉路況也未注意路標，誤闖外雙溪山區，又因車子迴轉時陷入山邊坡坎動彈不得，全家受困車內趕緊求救，幸經士林警分局山仔后派出所員警協助讓人先脫困，隔日再讓車駛離山徑。

山仔后派出所魏兆嶸日前在所內備勤，於傍晚5時40分突然接到110的轉報通知，表示馮姓民眾駕車迷途，意外卡在陽明山區未知的山邊斜坡，請求警方幫忙，副所長許正宏於是率魏員，依據報案電話顯示的GPS地圖，循線在仰德大道四段一處偏遠的山區巷弄內，找到受困的這家人。

馮姓民眾不好意思地說，本想趁著花季之前，帶著全家人先上陽明山賞花出遊，傍晚欲下山前往北市仰德大道三段內的花園餐廳用餐，因不熟悉路況，於是使用導航系統指引方向，一路遵循導航指示，沒想到卻被導進仰德大道四段不知名的巷內，往前直行見前方道路愈來愈窄，才驚覺可能是導航指示錯誤，想在窄巷內迴轉掉頭時，車輪竟然卡在坡道動彈不得。

由於天色昏暗，附近又無路燈照明，許、魏2員向馮姓一家人說明，貿然移車可能會有陷落山區的危險，請他們將值錢且貴重物品隨身攜帶、將車輛上鎖，同時將這家人護送下山；隔日上午9時，再次陪同馮男抵達事故地點，協助車輛脫困。

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  • 馮姓民眾誤信導航，意外讓愛車陷入山邊坡坎。（記者陳恩惠翻攝）

    馮姓民眾誤信導航，意外讓愛車陷入山邊坡坎。（記者陳恩惠翻攝）

  • 馮氏夫婦感謝士林分局山仔后派出所副所長許正宏等人的協助。（記者陳恩惠翻攝）

    馮氏夫婦感謝士林分局山仔后派出所副所長許正宏等人的協助。（記者陳恩惠翻攝）

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