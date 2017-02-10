護理師熱心協助因公受傷所長就醫 警局長贈公仔感謝

2017-02-10 17:20

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市苓雅區凱旋所長吳銘雄上個月盤查可疑車輛，遭嫌犯開車衝撞，導致右腳踝割傷，皮開肉綻，鮮血直流，聖功醫院護理師鍾瑞敏目睹過程，並騎著機車載著受傷的所長到醫院急救，她熱心協助所長就醫，高市警局長陳家欽今下午頒贈「P力雄警」公仔感謝鍾女。

鍾女受訪表示，她目睹所長被歹徒開車衝撞，當時心情驚恐、害怕，但看到所長右腳踝內側受傷，鮮血直流，她認為所長應該趕快到醫院加壓、止血及清洗傷口，否則傷口會感染，所以堅持要載他就醫。

鍾女也說，警察很辛苦、很棒，能夠協助所長就醫，她覺得很高興，但不管是警方或是任何需要幫忙的人，她都會伸出援手，因為社會需要更多愛心與關懷。

上月12日上午，凱旋所長吳銘雄騎機車巡邏，發現可疑車輛，在建國一路道明中學前盤查，不料遭駕駛開車衝撞，造成右腳踝被硬物刺中皮開肉綻、鮮血直流，鍾瑞敏見狀，堅持要吳銘雄坐上她機車後座，並火速載送他到聖功醫院就醫。吳銘雄經清創、縫合手術後住院22天並於本月3日出院。

警方事後逮獲開車撞警的23歲張姓男子，並查出他因毒品案被通緝，訊後依殺人未遂、妨害公務等罪嫌送辦。

高市警局也將吳銘雄值勤影片剪輯成《愛與鐵血2.0》影片，並上傳臉書，凸顯警察執法時生死一瞬間，吸引許多網友按讚，有人留言「辛苦了！希望所長一切安好「無限期支持修法保障警察執法尊嚴」、「警察日日夜夜辛苦守護市民安全，希望大家可以多點體諒和尊重」、「看到眼睛的紅紅的」。